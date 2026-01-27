¿A qué países ha llegado el virus Nipah? Zonas bajo vigilancia sanitaria según la OMS

La confirmación de cinco casos del virus Nipah en el estado de Bengala Oriental, en India, encendió las alertas sanitarias en Asia. Se trata de una enfermedad zoonótica poco frecuente pero altamente peligrosa, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene en su lista de patógenos prioritarios por su potencial letal.

Ante esto, las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia epidemiológica, especialmente en regiones donde el virus ya ha circulado anteriormente.

El brote actual reaviva la preocupación internacional, debido a la capacidad del Nipah para provocar enfermedades graves y transmitirse tanto de animales a humanos como entre personas.

Thailand's Department of Disease Control screens travelers from West Bengal, India at Suvarnabhumi & Don Mueang airports starting 25 January amid Nipah virus outbreak. Health officials implement strict measures as passengers show excellent cooperation at checkpoints. pic.twitter.com/0SozySiBo5 — PR Thai Government (@prdthailand) January 25, 2026

Países con alerta por el virus Nipah en Asia

La OMS y otros organismos internacionales han identificado varios países donde el virus Nipah ha sido documentado en brotes previos o donde existe riesgo de reaparición. Entre ellos se encuentran:



India , donde se investigan los cinco casos recientes y se han implementado protocolos de aislamiento y rastreo de contactos

, donde y se han implementado protocolos de aislamiento y rastreo de contactos Bangladesh , país que registra brotes casi anuales , principalmente asociados al consumo de alimentos contaminados

, país que , principalmente asociados al consumo de alimentos contaminados Malasia , donde se detectó el primer brote entre 1988 y 1999 , ligado a granjas porcinas

, donde , ligado a granjas porcinas Singapur, que también reportó casos durante el brote inicial del sudeste asiático

del sudeste asiático Filipinas, donde se documentó la circulación del virus en años recientes, asociada a animales infectados

En tanto, el Gobierno de Tailandia informó, mediante sus redes sociales, que comenzó análisis en aeropuertos con el fin de contener contagios en su territorio.

Hasta el momento, no se tiene registro o alerta en América Latina o en México.

¿Cómo se transmite el virus Nipah y por qué preocupa?

El virus Nipah tiene como huésped natural a los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae , lo que permite su circulación silenciosa en la naturaleza.

La transmisión a humanos puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, como cerdos, o por el consumo de alimentos contaminados, como frutas o savia.

Una vez presente en humanos, el virus puede transmitirse de persona a persona, especialmente en entornos hospitalarios o durante el cuidado de pacientes sin las medidas de protección adecuadas.

Síntomas del virus Nipah y medidas de prevención

Las personas infectadas pueden no presentar síntomas o desarrollar cuadros que van desde afecciones respiratorias leves hasta encefalitis aguda. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:



Fiebre

Dolor de cabeza

Vómitos

Dolor de garganta

Mareos

Alteraciones neurológicas

El periodo de incubación oscila entre cuatro y 14 días.

Ante la falta de una vacuna, la OMS recomienda reforzar la higiene, la desinfección en granjas porcinas y evitar el contacto sin protección con personas infectadas, además del lavado constante de manos como medida básica de prevención.

