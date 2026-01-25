El virus Nipah se transmite de animales a humanos y la OMS pide máxima vigilancia para evitar otra pandemia

Las autoridades sanitarias de la India han confirmado un pequeño brote del virus Nipah , en donde cinco personas han sido infectadas y algunas de ellas se encuentran en estado crítico. Aunque la presencia del virus Nipah en el continente de Asia no es nueva, su propagación es un tema de alerta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vigilado desde el 2018.

Se comprobó que el virus Nipah se transmite de animales a humanos, gracias a cerdos y murciélagos infectados. Sin embargo, los casos detectados en la India se habrían dado por contacto de humano a humano, por lo que se ordenó una cuarentena domiciliaria para todas las personas que estuvieron en contacto con los afectados.

¿Qué es el virus Nipah?

En su boletín, la OMS define al virus Nipah como un virus zoonótico, que puede provocar infecciones respiratorias agudas y encefalitis letal. Su presencia es considerada un problema de salud pública, ya que tiene un alto índice de mortalidad. De hecho, el doctor Rajiv Bahl, director del Consejo Indio de Investigaciones Médicas (ICMR), mencionó que este virus tiene una mortalidad entre el 40% y el 70% de los casos.

La primera vez que se reconoció este virus fue en 1999, en Malasia, durante un brote entre criadores de cerdos. En el 2001 hubo otro brote en Bangladesh, y poco después también se registraron casos en la India, en Filipinas, Indonesia, Madagascar, Tailandia, Camboya y Ghana.

Brote del virus Nipah en India

Los cinco casos confirmados fueron en la zona de Barasat , en las afueras de Calcuta. Dos enfermeros de un hospital privado se infectaron y fueron atendidos; sin embargo, esto provocó que un médico, otra enfermera y un empleado administrativo del mismo centro de salud fueran contagiados.

Los enfermeros infectados fueron trasladados al Hospital de Enfermedades Infecciosas de Beleghata, para su aislamiento total, mientras que las autoridades ordenaron una cuarentena domiciliaria para casi 100 personas por haber estado en contacto con los infectados.

¿Cómo se transmite el virus Nipah?

La mayoría de las infecciones detectadas fueron por humanos que estuvieron en contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones contaminadas. La transmisión habría sido por gotículas respiratorias o por el contacto con secreciones nasofaríngeas o tejidos de cerdos enfermos.

En otros casos, el contagio habría sido por el consumo de frutas o productos contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

Lo más alarmante son los casos en donde el virus se transmite de persona a persona. En Bangladesh se detectó que esto ocurre cuando un humano entra en contacto con fluidos corporales de algún infectado, por lo que el contagio se da, principalmente, a familiares y personal de salud.

Síntomas del virus Nipah y mortalidad

Este virus puede provocar graves complicaciones como lo son:



Enfermedad respiratoria aguda

Encefalitis letal

letal Fiebre

Vómito

Dolor de garganta

Alteración de la consciencia

Neumonía atípica

Convulsiones

En casos más graves, estado de coma

El periodo de incubación (tiempo en el que aparecen los síntomas) va de los 4 a los 14 días, aunque se han detectado casos donde la incubación fue de hasta 45 días.

De acuerdo con el informe de la Organización Panamericana de Salud de julio de 2024, no hay un tratamiento autorizado disponible para tratar la infección, por lo que este virus se encuentra en la lista de enfermedades prioritarias de la OMS, que ameritan vigilancia y control extremos, para evitar su propagación.

