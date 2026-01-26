OMS alerta de un nuevo riesgo: Virus Nipah podría ser la próxima epidemia

El nuevo virus Nipah (VNi) comenzó a propagarse y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo vigila con detenimiento porque es propenso a ser una epidemia que puede causar enfermedades graves en humanos y animales.

Este virus es una enfermedad zoonótica que se transmite a los humanos a través de animales infectados o alimentos contaminados con saliva, orina o excremento. También es capaz de contagiarse de persona a persona en caso de contacto.

¿Qué animales son los huéspedes naturales del virus?

Esta enfermedad, la cual ya estaba en el radar antes del COVID-19, puede contagiarse a los humanos a través de animales portadores, como cerdos, murciélagos frugívoros y zorros. Estos dos últimos son los huéspedes naturales del virus.

El virus de Nipah puede transmitirse a los humanos a partir de animales como murciélagos, cerdos y zorros.|Getty Images

¿Cuándo se detectó el virus Nipah?

El primer brote se registró en 1999 en Malasia y en Bangladesh se reconoció por primera vez en 2001. Esta enfermedad se ha identificado periódicamente en la India, sin embargo, en los últimos días los contagios se han incrementado.

El Ministerio de Salud de India ya emitió una alerta nacional y pidió a todos sus estados que refuercen la vigilancia epidemiológica tras detectar dos casos positivos. Las personas que pudieron estar en contacto con las portadores están en cuarentena para evitar que la enfermedad se propague rápidamente.

"La infección humana por VNi es una enfermedad propensa a epidemias que puede causar enfermedades graves en humanos y animales, con una alta tasa de mortalidad y brotes que ocurren principalmente en el sur y sudeste de Asia", señala la OMS .

¿Cuáles son los síntoma del virus nipah?

El virus tiene un periodo de incubación de 4 a 14 días, y quienes se contagian suelen tener los siguientes síntomas:

Inflamación del cerebro (encefalitis)

Fiebre

Dolor de cabeza y de garganta

Tos

Dificultad para respirar

Vómitos

Desorientación

Somnolencia

Convulsiones

Pérdida del conocimiento

¿Cuál es el índice de mortalidad del virus Nipah?

El doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno, infectólogo colombiano, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y consejero científico nacional para las Ciencias de la Salud y la Vida, indicó que la mortalidad a causa del virus Nipah oscila entre 40 a 70%, y quienes sobreviven quedan con secuelas como la posibilidad de tener convulsiones de forma periódica y trastornos de la personalidad.

