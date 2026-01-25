SSa confirma primera muerte por sarampión en 2026; casos y el estado con más contagiados

En México hay un brote de sarampión y la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte de 2026 por esta enfermedad que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias pues hay más de 7 mil casos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Salud confirma primera muerte por sarampión en 2026

De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, el deceso se registró en Michoacán, entidad que acumula 265 casos confirmados. En todo el país se reportan 7 mil 417 contagios y 26 fallecimientos entre 2025 y lo que va de 2026.

Es importante destacar que la mayoría de personas que fallecieron no contaban con el esquema de vacunación completo por lo que la Secretaría de Salud hizo un llamado para que las personas que no cuenten con la inmunización acudan a su centro de salud para la aplicación de la vacuna.

Según el Informe Diario de Brote de Sarampión en México en las últimas 24 horas se confirmaron 107 nuevos casos, es decir una curva de contagios en ascenso. El estado con más casos confirmados es Jalisco con 521.

¿Cuáles son los síntomas y cómo se contagia el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite cuando una persona infectada estornuda o tose y puede causar complicaciones sino se atiende a tiempo. Algunos de los síntomas más comunes son:



Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

La vacunación es la principal herramienta de prevención la triple viral (SRP) se aplica a los infantes y la doble viral (SR) a los adolescentes y adultos.

Aumentan casos de sarampión en México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.