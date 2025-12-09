Esto le está costando en salud a tus hijos el tener celular antes de los 12 años

Para muchos padres, el celular puede representar un gran alivio. Ya que muchos realizan actividades mientras sus hijos pasan un rato jugando o en redes sociales con ciertas restricciones; sin embargo, aunque puede resultar una actividad simple, especialistas alertan que la tecnología podría traer un daño irreversible a los menores.

Si eres padre de familia y estás leyendo este artículo podría ser momento de tomar acción, debido a que un estudio realizado por una revista especializada en Pediatría reveló que las consecuencias son tan graves que se pone en riesgo la vida.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las consecuencias de que los niños tengan celular?

La investigación realizada por el Children's Hospital of Philadelphia indicó que los niños que tienen un celular inteligente a los 12 años enfrentan un mayor riesgo de depresión, obesidad y falta de sueño.

El hospital analizó junto con las universidades de California en Berkeley y Columbia, información más de 10 mil adolescentes estadounidenses que participaron en el Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, mismo que es considerado el mayor seguimiento a largo plazo del desarrollo cerebral infantil en Estados Unidos entre 2018 y 2020.

Las cifras demuestran que el 63.6 % de los participantes ya tenía un smartphone y que la edad promedio de adquisición era los 11 años.

Enfermedades por tener un celular a temprana edad

Los resultados del estudio indicaron que los niños que tenían un smartphone a esa edad presentaban aproximadamente:

31 % más probabilidades de depresión

40 % más de obesidad

62 % más de falta de sueño



Esta asociación se mantuvo significativa incluso tras ajustar por factores como el nivel socioeconómico, la etapa de desarrollo puberal, la supervisión parental y la presencia de otros dispositivos en casa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.