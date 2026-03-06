¡Libérate de la depresión! Investigadores descubren que 10 minutos de ejercicio reducen este trastorno

Un estudio de la Universidad de Ratisbona, en Alemania, reveló que dedicar solo 10 minutos a la actividad física moderada puede ayudar a reducir síntomas relacionados con la depresión durante varias semanas. Los resultados se publicaron en la revista científica Psychology of Sport and Exercise y muestran que incluso una breve sesión de movimiento tiene efectos psicológicos positivos.

Los investigadores analizaron cómo pequeños hábitos de actividad física funcionan como ejercicios para la depresión al mejorar el estado de ánimo y fortalecer la percepción de control personal. Este efecto se mantuvo hasta 30 días después en muchos participantes, lo que convierte al ejercicio breve en una herramienta accesible para el bienestar mental.

¿Qué tipo de ejercicio funciona?

El estudio señala que no se necesitan rutinas intensas ni largas sesiones en el gimnasio. Basta con realizar movimientos moderados que eleven ligeramente el ritmo cardíaco y generen una sensación leve de esfuerzo.

Entre los ejemplos de actividades recomendadas se encuentran:



Caminar a paso rápido

Subir escaleras con ritmo constante

Bailar de forma ligera

Saltar cuerda suavemente

Estas acciones simples funcionan como ejercicios para la depresión porque activan el cuerpo y generan una sensación inmediata de logro personal.

Beneficios puntuales del ejercicio

Uno de los hallazgos clave del estudio es el aumento de la autoeficacia, un concepto psicológico que describe la confianza en la propia capacidad para afrontar desafíos.

Los investigadores detectaron varios beneficios después de una sesión breve:



Mejora inmediata del estado de ánimo

Mayor sensación de control personal

Incremento de motivación para realizar otras actividades

Impacto positivo que puede durar hasta un mes

Este efecto psicológico rompe el ciclo negativo común en la depresión, donde las personas sienten falta de energía o incapacidad para actuar.

¿Por qué es tan útil para la depresión?

Muchas personas con síntomas depresivos evitan el ejercicio porque creen que requiere demasiado esfuerzo o tiempo. El estudio demuestra que el umbral para obtener beneficios es mucho más bajo de lo que se pensaba.

Una actividad breve puede actuar como un “interruptor mental”. Al completar una tarea sencilla, el cerebro refuerza la idea de que es posible enfrentar otros retos cotidianos.

Además, los participantes que realizaron estos ejercicios para la depresión mostraron mayor bienestar emocional semanas después en comparación con quienes permanecieron inactivos.

¿Reemplaza terapia y medicamentos?

Los autores del estudio aclaran que este método no sustituye tratamientos médicos ni terapia psicológica en casos de depresión clínica severa.

Sin embargo, sí puede funcionar como un complemento útil dentro de estrategias de cuidado de la salud mental. También representa una herramienta preventiva accesible y de bajo costo.

Especialistas destacan que el ejercicio moderado tiene ventajas adicionales:



No requiere equipamiento

Se puede practicar en casi cualquier lugar

No presenta efectos secundarios negativos

Consejos prácticos para empezar

Adoptar este hábito diario puede ser más sencillo de lo que parece si se comienza con metas pequeñas y realistas. Algunas recomendaciones de los especialistas incluyen:



Elegir una actividad sencilla y agradable

Realizarla en el momento del día con más energía

Escuchar música o hacerlo al aire libre

Repetir la práctica varios días seguidos

La ciencia muestra que pequeños cambios pueden generar un impacto significativo. Diez minutos de movimiento al día podrían convertirse en un paso simple para mejorar el bienestar emocional durante semanas.