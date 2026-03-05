México registra otra muerte por sarampión; hay 32 mil casos probables

La Secretaría de Salud Federal reportó una nueva muerte a causa del sarampión en México, lo que significa que la cifra se elevó a 33, mientras que ya son 12 mil 237 los casos confirmados.

De acuerdo con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), del 1 de enero de 2025 y hasta el 4 de marzo de 2026, se han notificado 31 mil 728 casos probables, de los cuales solo se han confirmado 12 mil 237.

Inicia jornada de vacunación contra sarampión en el Parque de los Venados

¿Quiénes son los más vulnerables?

El grupo de edad más afectado por el sarampión es de 1 a 4 años, ya que registra mil 658 contagios, seguido del grupo de 5 a 9 años, que contabiliza mil 444 casos. Por otra parte, el de 25 a 29 años suma mil 411 casos.

¿Cuál es la tasa de incidencia?

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de 1 año con 61.89 casos por cada 100 mil habitantes y detrás están los grupos de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 19.35 y 13.64, respectivamente.

¿Qué estados registran el mayor número de muertos?

Los casos de sarampión están distribuidos en los 32 estados del país, sin embargo, si hablamos de los fallecimientos a causa de este virus sumamente contagioso, estos se concentran en 9 estados: Chihuahua 21, Jalisco 4, Sonora 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1 , Ciudad de México 1, Chiapas 1 y Guerrero 1.

