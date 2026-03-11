Los efectos en la salud que provoca dormir mal

De acuerdo con el responsable de la clínica de Trastornos del Sueño, Rafael Santana Miranda, dormir es esencial para el funcionamiento de nuestro organismo. Durante el descanso se activan mecanismos que controlan la liberación hormonal, el manejo de la glucosa y la reparación de tejidos.

Si el sueño es poco o de mala calidad la grelina, hormona que estimula el hambre aumenta su concentración y la leptina que frena el apetito disminuye.

