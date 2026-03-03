Pocos lo conocen: El alimento alto en proteína que te ayudará a ganar musculo

Aumentar masa muscular (hipertrofia) es una de las metas de muchas personas. Para lograrlo es fundamental combinar un entrenamiento de fuerza constante (2-3 veces por semana mínimo) con un ligero superávit calórico (300-400 kcal extra) y alto consumo de proteína (1.5 -1.8por kg de peso corporal).

Si estás en búsqueda de opciones de snacks saludables, existe una alternativa natural rica en proteína que puede competir con productos creados específicamente para deportistas y personas fitness, se trata de un queso.

¿Cuál es el queso más alto en proteínas?

El queso parmesano es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, conteniendo aproximadamente 32-38 g de proteína por cada 100 g. Una porción estándar de 28 g (1 oz) aporta alrededor de 10-11 g de proteína, lo que lo convierte en un aliado ideal para la recuperación muscular y la saciedad.

Queso parmesano valor nutricional

Alto en proteínas: Con 32-38g por cada 100g, es uno de los quesos con mayor concentración proteica.

Aminoácidos esenciales: Al ser una proteína completa, contiene aminoácidos esenciales como la leucina, isoleucina y valina, ideales para deportistas.

Porción recomendada: Una onza (28g) o unas cucharadas ralladas proporcionan un impulso significativo de proteínas.

Otros nutrientes: Es rico en calcio y fósforo, aunque también es alto en grasas saturadas y sodio, por lo que se recomienda moderación.

Libre de lactosa: Debido a su largo proceso de maduración, el queso parmesano auténtico prácticamente no contiene lactosa.

Es una opción excelente para agregar a pastas, ensaladas o consumir como snack directo para aumentar la ingesta de proteínas.

Sin embargo, los especialistas también subrayan la importancia de la moderación: a pesar de su contenido proteico, el parmesano es alto en sodio y grasa saturada, por lo que su consumo excesivo podría tener efectos contraproducentes para la salud cardiovascular si no se equilibra con otros alimentos frescos y bajos en sodio. Consulta a tu nutriólogo para su implementación en tu dieta.

