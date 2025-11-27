¿Cansancio aunque duermas bien? Estos son los síntomas del síndrome de fatiga crónica

¿Te sientes cansado todo el tiempo aunque duermas bien? Puede que sufras el síndrome de fatiga crónica , una enfermedad compleja que cada vez es más común, te decimos de qué se trata y cuáles son los síntomas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el síndrome de fatiga crónica?

De acuerdo con la psicóloga adscrita a la Coordinación Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa del ISSSTE , Sharon Paredes señaló que este síndrome no es una condición en la que un paciente siente cansancio, sino que se trata de una enfermedad que afecta varios sistemas del cuerpo.

Este síndrome afecta la calidad de vida de quien la padece y tiene un origen multifactorial que puede incluir infecciones virales, alteraciones en el sistema inmune, factores genéticos, estrés emocional y problemas en el metabolismo energético.

Michas veces es resultado de una infección o un trauma significativo y por ello se recomienda realizar una serie de pruebas pues hay otras enfermedades que se le parecen como trastornos del sueño, depresión, abuso de alcohol o estupefacientes, diabetes, hipotiroidismo, mononucleosis, lupus, esclerosis múltiple (EM), hepatitis crónica y varios tipos de cáncer.

Síntomas y cura de la fatiga crónica

Algunos de los síntomas de la fatiga crónica son:



Fatiga extrema

Alteraciones del sueño

Intolerancia ortostática

Irritabilidad

Fiebre alta

Confusión

Falta de concentración

Insomnio

Respecto a la cura, los expertos señalan que no hay un tratamiento que cure el síndrome de fatiga crónica , pero se pueden aliviar los síntomas para mejorar el sueño, controlar el dolor y la fatiga o manejar el estrés.

Además, es importante destacar que las personas con síndrome de fatiga crónica son propensos a tener obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, síndrome de colon irritable, depresión no melancólica, fibromialgia o trastorno de sensibilidad a sustancias químicas.

Las dietas milagro, mentiras que abundan en las redes sociales [VIDEO] Seguramente has visto anunciadas las dietas milagro en las redes sociales, pero no son más que engaños que podrían generarte daños físicos y psicológicos, según los expertos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.