¿Cansancio aunque duermas bien? Estos son los síntomas del síndrome de fatiga crónica
Esta enfermedad se caracteriza por una fatiga intensa y recurrente aunque se duerma bien, te contamos todo lo que se sabe de esta enfermedad.
¿Te sientes cansado todo el tiempo aunque duermas bien? Puede que sufras el síndrome de fatiga crónica , una enfermedad compleja que cada vez es más común, te decimos de qué se trata y cuáles son los síntomas.
¿Qué es el síndrome de fatiga crónica?
De acuerdo con la psicóloga adscrita a la Coordinación Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa del ISSSTE , Sharon Paredes señaló que este síndrome no es una condición en la que un paciente siente cansancio, sino que se trata de una enfermedad que afecta varios sistemas del cuerpo.
Este síndrome afecta la calidad de vida de quien la padece y tiene un origen multifactorial que puede incluir infecciones virales, alteraciones en el sistema inmune, factores genéticos, estrés emocional y problemas en el metabolismo energético.
Michas veces es resultado de una infección o un trauma significativo y por ello se recomienda realizar una serie de pruebas pues hay otras enfermedades que se le parecen como trastornos del sueño, depresión, abuso de alcohol o estupefacientes, diabetes, hipotiroidismo, mononucleosis, lupus, esclerosis múltiple (EM), hepatitis crónica y varios tipos de cáncer.
Síntomas y cura de la fatiga crónica
Algunos de los síntomas de la fatiga crónica son:
- Fatiga extrema
- Alteraciones del sueño
- Intolerancia ortostática
- Irritabilidad
- Fiebre alta
- Confusión
- Falta de concentración
- Insomnio
Respecto a la cura, los expertos señalan que no hay un tratamiento que cure el síndrome de fatiga crónica , pero se pueden aliviar los síntomas para mejorar el sueño, controlar el dolor y la fatiga o manejar el estrés.
Además, es importante destacar que las personas con síndrome de fatiga crónica son propensos a tener obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, síndrome de colon irritable, depresión no melancólica, fibromialgia o trastorno de sensibilidad a sustancias químicas.
