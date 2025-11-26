Mega jornada de vacunación para detener los contagios de sarampión, influenza y COVID-19

Con el objetivo de disminuir el número de contagios en esta temporada invernal y evitar una programación de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México realizará una mega jornada de vacunación.

Durante la temporada de frío es común que se registre un aumento de contagios de enfermedades virales, por ejemplo la influenza y el COVID-19. Sin mencionar que actualmente hay varios casos de sarampión, la cual ya se consideraba erradicada, sin embargo nuevamente ha tomado fuerza.

¿Cuándo es la mega jornada de vacunación?

La jornada de vacunación se realizará este miércoles 26 de noviembre en el Estadio de Futbol Americano "Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz", ubicado en Toluca, Estado de México. Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana y terminarán a las 15:00 horas.

¿Qué vacunas se aplicarán?

Influenza

COVID-19

Neumococo

Sarampión

¿Cuántos casos de sarampión hay en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México se han reportado 5 mil 324 casos acumulados y 15 confirmados en las últimas 24 horas. Los contagios se presentan en al menos 27 estados de los 32 que hay en el país, por lo que es necesario una rápida detección para evitar la propagación.

