La peligrosa razón por la que NO debes tomar agua de una botella que dejaste en el coche

¿Olvidaste tu botella de agua en el carro? Si esta estación te sucede a menudo y terminas por volver a tomar el agua que dejaste olvidada en el auto, te urge saber que estás corriendo un grave riesgo de contraer graves infecciones gastrointestinales y urinarias.

Además, de los daños a la salud, dejar botellas de agua encerradas en el auto también ponen en grave riesgo a tu vehículo. Te contamos los detalles.

¿Por qué no se guarda una botella de agua en el coche?

A través de sus redes sociales, el creador de contenido @miguelassal, especializado en divulgación científica, explicó que además de los riesgos para la salud, dejar una botella de plástico medio llena de agua dentro del auto puede provocar un incendio, ya que la botella puede actuar como lupa y refractar la luz del sol.

Esto sucede porque al igual que una lupa puede quemar un papel cuando se expone a los rayos del sol, la botella de agua proyecta un rayo intenso sobre el asiento, lo que puede generar una chispa suficiente para iniciar un fuego.

¿Qué sucede con el agua de una botella de plástico que se mantiene con la tapa cerrada y se deja dentro de un automóvil?

Por otro lado, la botella de agua que olvidas en tu carro, suelen quedar encerradas y alcanzar altas temperaturas, por lo que se convierten en una caldo de cultivo perfecto para bacterias.

Aunque no lo creas, restos de saliva que dejas al beber de la botella y partículas microscópicas del ambiente favorecen la proliferación de microorganismos como E. coli o Pseudomonas que pueden ocasionar fuertes infecciones gastrointestinales o incluso infecciones urinarias.

Durante el verano, el coche cerrado funciona como un invernadero, pues es probable que las temperaturas dentro del auto alcancen hasta los 50 grados. Lo que sucede con tu botella de plástico es que comenzará a liberar microcompuestos. El agua dentro de la botella comenzará a acumular bacterias y plásticos degradados , por lo que corres un grave riesgo si la bebes.

El experto recomienda que no dejes botellas de plástico con agua dentro de tu auto y si quieres llevar contigo agua para beber, lo mejor es usar un envase reutilizable que pueda lavarse con frecuencia.

