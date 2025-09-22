Resistencia antimicrobiana, la posible causa de muerte de millones de personas en un futuro
El uso excesivo de medicamentos puede provocar que las bacterias y virus sean más resistentes y dificultar los tratamientos; hay maneras de evitar esta problemática.
A partir de 2050, la resistencia antimicrobiana podría causar la muerte de 10 millones de personas cada año, de acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que el uso excesivo de medicamentos provoca que las infecciones sean más resistentes a los antibióticos .
De acuerdo con el coordinador del Programa Universitario de Investigaciones sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, Samuel Ponce de León Rosales, el abuso de medicamentos trae como consecuencia la resistencia antimicrobiana que aumenta conforme hay mayor consumo. Este problema puede derivar en un desastre económico y de salud púbica.
¿Qué es la resistencia antimicrobiana?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la resistencia antimicrobiana se refiere a cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos , lo que dificulta el tratamiento y aumenta el riesgo de que la enfermedad se propague y la persona tengan mayor problemas de salud o le provoque la muerte.
¿Cuáles son las consecuencias de la resistencia a los antibióticos?
- Cirugía más complejas
- Heridas simples serán de alto riesgo
- Mortandad aumentará
- Costos de tratamientos antiinfecciosos crecerán
¿Cómo se puede evitar una resistencia antimicrobiana?
Los expertos de la UNAM señalan que para disminuir el riesgo de resistencia a los antibióticos, se deben implementar estrategias para disminuir su uso excesivo y para ello se necesita vincular a todos los actores responsables, que son: La industria, academia, autoridad regulatoria, sector público, gobierno federal y sociedad.
