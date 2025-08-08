Evita los puntos: Habrá mega marcha nacional contra el desabasto de medicina en CDMX, Jalisco y más
Colectivos dieron a conocer que este fin de semana se realizará la mega marcha nacional contra el desabasto de medicina en el país; puntos afectados en CDMX.
Ante la falta de medicamentos e incumplimiento del gobierno federal para combatir esta crisis en el país, una asociación civil convocó a una mega marcha nacional contra el desabasto de medicina , la cual se estará realizando este mismo fin de semana en varios estados de la República.
Fue a través de sus redes sociales oficiales que la asociación Nariz Roja, convocó la movilización en puntos de la República Mexicana que van desde la Ciudad de México (CDMX), hasta entidades como Oaxaca, Tabasco, Guanajuato y demás.
¿Cuándo será la mega marcha contra el desabasto de medicina?
De acuerdo con el desplegado, la mega marcha nacional contra el desabasto de medicina será pacífica, solidaria y con causa, por lo cual se convocó a la ciudadanía este próximo sábado 9 y domingo 10 de agosto en diferentes estados del país.
Con la finalidad de que la marcha tenga más impacto a nivel federal, se hará en días y estados diferentes. De igual forma se está convocando a que se acuda con vestimenta blanca y un peluche, el cual será regalado a pacientes afectados al finalizar la movilización.
Puntos afectados en CDMX por la marcha contra el desabasto de medicina
Dentro de la Ciudad de México la movilización está pactada para este próximo domingo 10 de agosto. Se dio a conocer que el encuentro de la mega marcha será a las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia.
La movilización contra el desabasto de medicina tiene como finalidad llegar hasta la plancha del Zócalo de la capital del país, por lo cual se prevén afectaciones en los siguientes puntos de la CDMX:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Insurgentes Sur en su cruce con Reforma
- Avenida Morelos
- Bucareli
- Avenida Juárez
- Avenida Hidalgo
¿En qué estados habrá concentraciones por la marcha contra el desabasto de medicinas?
Las fechas y entidades de la convocatoria para la mega marcha contra el desabasto de medicina son las siguientes:
Sábado 9 de agosto
- Guadalajara: a las 16:00 horas en Paraninfo UDG
- Oaxaca: a las 10:00 horas en Fuentes de las 8 Regiones
- Salamanca, Guanajuato: 10:00 horas en Zaragoza y Faja de Oro
- Villahermosa, Tabasco: a las 16:00 horas en Parque Manuel Mestre
Domingo 10 de agosto
- Cancún: a las 11:00 horas en la Glorieta del Ceviche
- Uruapan, Michoacán: a las 10:00 horas en Pérgola Municipal
- Atotonilco el Alto: a las 10:00 horas en Pipa de Agua
- Aguascalientes: a las 10:00 horas en calle Colosio y Avenida Madero
- León, Guanajuato: a las 10:00 horas en Arco Calzada de los Héroes
- Toluca, Edomex: a las 10:00 horas en el Monumento del Agua
