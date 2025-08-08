Evita los puntos: Habrá mega marcha nacional contra el desabasto de medicina en CDMX, Jalisco y más

Ante la falta de medicamentos e incumplimiento del gobierno federal para combatir esta crisis en el país, una asociación civil convocó a una mega marcha nacional contra el desabasto de medicina , la cual se estará realizando este mismo fin de semana en varios estados de la República.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que la asociación Nariz Roja, convocó la movilización en puntos de la República Mexicana que van desde la Ciudad de México (CDMX), hasta entidades como Oaxaca, Tabasco, Guanajuato y demás.

Denuncian desabasto de medicamentos y falta de personal en hospital general del IMSS-Bienestar en Tláhuac [VIDEO] Familiares de pacientes demandaron la ayuda de autoridades ante la falta de medicamento y personal en el hospital general del IMSS-Bienestar de Tláhuac.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo será la mega marcha contra el desabasto de medicina?

De acuerdo con el desplegado, la mega marcha nacional contra el desabasto de medicina será pacífica, solidaria y con causa, por lo cual se convocó a la ciudadanía este próximo sábado 9 y domingo 10 de agosto en diferentes estados del país.

Con la finalidad de que la marcha tenga más impacto a nivel federal, se hará en días y estados diferentes. De igual forma se está convocando a que se acuda con vestimenta blanca y un peluche, el cual será regalado a pacientes afectados al finalizar la movilización.

Puntos afectados en CDMX por la marcha contra el desabasto de medicina

Dentro de la Ciudad de México la movilización está pactada para este próximo domingo 10 de agosto. Se dio a conocer que el encuentro de la mega marcha será a las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia.

La movilización contra el desabasto de medicina tiene como finalidad llegar hasta la plancha del Zócalo de la capital del país, por lo cual se prevén afectaciones en los siguientes puntos de la CDMX:

Paseo de la Reforma

Avenida Insurgentes Sur en su cruce con Reforma

Avenida Morelos

Bucareli

Avenida Juárez

Avenida Hidalgo

¿En qué estados habrá concentraciones por la marcha contra el desabasto de medicinas?

Las fechas y entidades de la convocatoria para la mega marcha contra el desabasto de medicina son las siguientes:

Sábado 9 de agosto

Guadalajara: a las 16:00 horas en Paraninfo UDG

Oaxaca: a las 10:00 horas en Fuentes de las 8 Regiones

Salamanca, Guanajuato: 10:00 horas en Zaragoza y Faja de Oro

Villahermosa, Tabasco: a las 16:00 horas en Parque Manuel Mestre

Domingo 10 de agosto

Cancún: a las 11:00 horas en la Glorieta del Ceviche

Uruapan, Michoacán: a las 10:00 horas en Pérgola Municipal

Atotonilco el Alto: a las 10:00 horas en Pipa de Agua

Aguascalientes: a las 10:00 horas en calle Colosio y Avenida Madero

León, Guanajuato: a las 10:00 horas en Arco Calzada de los Héroes

Toluca, Edomex: a las 10:00 horas en el Monumento del Agua

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.