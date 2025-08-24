El secreto de las palomitas de maíz que te ayuda a lucir más joven y por muchos años

¿Te gustan las palomitas de maíz? Entonces, te encantará saber que ya tienes una poderosa razón para comerlas cada vez que se te antojen; te ayudan a mantenerte joven. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia.

Aunque no lo creas, un estudio científico reveló que las palomitas de maíz contienen tantos antioxidantes que son capaces de ayudarte a lucir una piel tersa y joven por mucho más tiempo. Pero, te contamos los detalles.

Beneficios de las palomitas de maíz

Las palomitas de maíz no solo son una de las botanas favoritas de los mexicanos, sino que también resultan ser un snack saludable que te ayuda a mantenerte joven por mucho más tiempo.

El investigador Dan Buettner, experto en longevidad, las palomitas de maíz son una de las mejores elecciones de snack entre comidas, pues además de ayudar a bajar de peso, también contienen antioxidantes que te ayudan a lucir una piel mucho más joven.

Según el experto reconocido por sus estudios en las zonas azules; es decir, regiones del planeta con una población que vive más años y luce muy joven, recomienda snacks saludables como las palomitas de maíz.

Dan Buettner sostiene que las palomitas de maíz son una botana que te puedes permitir sin temor a subir de peso y, como plus, te ayudarán a vivir hasta por 100 años.

El experto señala que además de ser baratas y fáciles de preparar, las palomitas de maíz están repletas de fibra, carbohidratos complejos y más polifenoles (antioxidantes) que muchas verduras.

¿Las palomitas de maíz son saludables para la piel?

Claro, uno de los beneficios de las palomitas de maíz que más te van a encantar es que gracias a su alto contenido de antioxidantes, este divertido snack es capaz de rejuvenecer tu piel y retrasar el envejecimiento.

Los antioxidantes de las palomitas de maíz ayudan a proteger a las células de los efectos dañinos de los radicales libres, como los rayos UV. De esta manera, ayudan a evitar la aparición de arrugas y líneas de expresión en el rostro.

¿Cómo comer palomitas sin engordar?

Una de las mejores noticias, es que puedes comerlas siempre que se te antojen, siempre y cuando las prepares de forma saludable.

El experto en longevidad explicó que las palomitas de maíz que te ayudan a lucir mucho más joven son las que se preparan con aire caliente y sin mantequilla ni azúcares añadidos.

Además, el experto recomienda que si quieres vivir más de 100 años entonces debes alejar cuatro alimentos dañinos de tu cocina: carnes procesadas, bebidas azucaradas, aperitivos salados y dulces envasados.

