Tomar más de 2 litros de agua al día podría estar afectando tu salud lentamente sin que te des cuenta

Desde muy pequeños en México nos enseñan que es vital el consumo de agua para tener una vida saludable, sin embargo, nuevos estudios han revelado que tomar más de 2 litros de este líquido al día podría provocar severas afectaciones a la salud de las personasa por la pérdida de minerales en la sangre y riñones.

Mediante un texto publicado por el Gobierno de México, se detalló que la hiperhidratación podría generar incluso problemas en la presión arterial, lo cual daña directamente a uno de los órganos vitales del cuerpo como lo es el corazón.

Daños y consecuencias de la hiperhidratación

De acuerdo con lo señalado por las autoridades de nuestro país cuando una persona toma más litros de agua al día, este líquido podría dejar de tener beneficio en el cuerpo humano para comenzar a provocar problemas severos de salud.

El consumo excesivo de agua puede afectar principalmente a la sangre y el corazón, pues en el caso de la primera, ésta se diluye debido a que hay más líquido que minerales, por lo cual el organismo de las personas comienza a buscar la forma de compensarlo, principalmente los riñones.

En general, la hiperhidratación podría provocar lo siguiente en las personas:

Hiponatremia debido a que se diluye el sodio en la sangre

Hinchazón de las células por absorber más agua de la necesaria

Edema cerebral por el consumo excesivo de agua

Problemas directos al corazón y riñones por el desequilibrio de líquidos y minerales en la sangre

¿Cuántos litros de agua al día es recomendable tomar?

Si bien es cierto que desde hace muchos años se ha difundido la información sobre que los humanos deben tomar un promedio de 2 litros de agua al día, el portal Previsora General señala que el consumo de este líquido varía según con los hábitos de alimentación y rutinas diarias de las personas, por lo cual la cantidad puede cambiar entre individuos.

Pese a ello, se considera que consumir entre 1.5 y 2 litros de agua cada 24 horas puede partir como la base necesaria dependiendo de si las personas hacen ejercicio, son sedentarias o tienen embarazos.

¿Cuántos litros de agua al día debe tomar un deportista?

Vale la pena señalar que en las personas deportistas el consumo de agua es vital para evitar afectaciones en la salud, esto debido a la pérdida de líquidos y minerales al momento de sudar.

Sin embargo, se recomienda que el consumo de agua también vaya acompañado de electrolitos (sueros), los cuales ayudan a los minerales en el cuerpo de la sangre, además de que éstos son más recomendables para la hidratación.

Indicadores de la sobrehidratación en las personas

El mejor indicador para saber si una persona está correctamente hidratada o si tiene una sobrehidratación es el color de la orina, pues se indica que mientras más oscura sea más agua se debe consumir, mientras que si es muy clara la ingesta de este líquido no es necesaria.

