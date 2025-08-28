Estudio revela 7 señales del cuerpo que advierten el riesgo de padecer Alzheimer y Parkinson

Un estudio reciente publicado en Science Advances descubrió que el cuerpo puede advertir sobre el riesgo de Alzheimer y Parkinson hasta 15 años antes de los primeros síntomas neurológicos. Entre los hallazgos, destacan señales relacionadas con el intestino, la diabetes y deficiencias metabólicas.

En adn40 te presentamos las claves más relevantes del estudio y las siete señales que no debes ignorar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El eje intestino-cerebro: una conexión sorprendente

Nuestro intestino no solo procesa los alimentos, también se comunica con el cerebro. La microbiota intestinal, compuesta por millones de bacterias, influye en la salud neurológica. El estudio mostró que alteraciones en este eje pueden abrir la puerta a enfermedades como Alzheimer y Parkinson.

Problemas digestivos como el síndrome de intestino irritable o el reflujo no son simples malestares. Según los investigadores, podrían ser un aviso de que el cuerpo se encuentra bajo riesgo, mucho antes de que aparezcan los primeros temblores o pérdidas de memoria.

Las 7 señales que advierten riesgo de Alzheimer y Parkinson

El estudio identificó siete señales de riesgo:



Para Alzheimer:

Gastritis Reflujo Diabetes Deficiencia de vitamina D Desequilibrio de electrolitos Esofagitis Trastornos intestinales

Para Parkinson:

Indigestión Diabetes Trastornos intestinales



Estas condiciones pueden aparecer hasta 15 años antes del diagnóstico neurológico. Por ejemplo, la diabetes no insulinodependiente aumenta en 71% el riesgo de Alzheimer si se presenta una década antes. Detectarlas y atenderlas a tiempo podría marcar la diferencia.

La importancia del diagnóstico precoz

Detectar señales tempranas permite iniciar tratamientos que retrasen los síntomas más graves. Aunque no existe cura para estas enfermedades, sí se pueden frenar su avance y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El análisis confirmó que el riesgo se gesta durante más de una década. Por ello, la recomendación es acudir a chequeos médicos regulares y no ignorar problemas digestivos o metabólicos. Adelantarse puede significar ganar años de salud.

¿Cómo prevenir los trastornos intestinales y metabólicos?

Un hallazgo clave fue que muchas personas con señales de riesgo tenían una predisposición genética baja. Esto revela que el entorno y el estilo de vida son factores determinantes en la aparición de estas enfermedades.

Dieta, ejercicio, control de la diabetes y manejo del estrés influyen directamente en la salud intestinal y cerebral. La buena noticia es que, aunque no podemos modificar nuestros genes, sí podemos cambiar hábitos para reducir riesgos.

Un modelo predictivo que cambia las reglas del juego

El estudio propone un modelo predictivo con 90% de precisión para detectar Alzheimer antes de los síntomas. Este modelo combina genética, datos clínicos, proteómicos y demográficos.

40% de estudiantes de nivel primaria tienen obesidad [VIDEO] La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el 40% de estudiantes de primaria padecen obesidad, por eso se lanzó la estrategia saludable.

Biomarcadores como la proteína GFAP y el neurofilamento de cadena ligera son indicadores en sangre que revelan daño neuronal. Esta herramienta abre la posibilidad de diagnósticos más tempranos y efectivos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos