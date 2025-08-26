Así funciona la prueba rápida que desarrolla el IPN para detectar leucemia infantil

La tecnología y la medicina avanzan a pasos agigantados y científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollan una prueba rápida para diagnosticas leucemia infantil para disminuir el uso de métodos invasivos.

El proyecto de investigación lo realiza el doctor Juan Ernesto López Ramos en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 18 Zacatecas y su objetivo es revolucionar los métodos de diagnóstico a partir de una pequeña muestra de sangre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

IPN desarrolla prueba rápida para diagnosticar leucemia infantil

De acuerdo con el especialista, se trabaja para que la prueba rápida sea un dispositivo portátil, similar a la pruebas de embarazo, de bajo costo y que arroje resultados en 10 a 15 minutos.

Este dispositivo permitirá que la población de escasos recursos pueda tener una alternativa para detectar esta enfermedad de origen multifactorial.

¿Cómo funciona la prueba rápida para detectar leucemia?

El dispositivo utiliza nanopartículas de oro y cobre acopladas con anticuerpos para identificar la enfermedad con solo una pequeña muestra de sangre.

Ahora los investigadores establecerán convenios con la Unidad de Investigación Biomédica del IMSS en Zacatecas para tener acceso a muestras de pacientes diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda y así continuar con el desarrollo de la prueba.

¿Qué es la leucemia?

De acuerdo con la American Cancer Society , la leucemia es un tipo de cáncer que se origina en las células que normalmente madurarían hacia los diferentes tipos de células sanguíneas.

La leucemia se origina en formas tempranas de glóbulos blancos y en algunos tipos comienza en otras células sanguíneas. Si la leucemia es aguda hay un crecimiento rápido y en la crónica el crecimiento es más lento.

Síntomas de la leucemia

La leucemia puede provocar diferentes síntomas , algunos son:

Sensación de cansancio

Debilidad

Sensación de frío

Mareo o aturdimiento

Dificultad para respirar

Piel pálida

Tendencia a moretones y sangrados

Sangrado nasal frecuente

Sangrado de las encías

Hinchazón del abdomen

Pérdida de apetito y de peso

Ganglios linfáticos hinchados

Pacientes con cáncer tienen que hacer recorridos de hasta 2 horas para recibir tratamiento [VIDEO] Pacientes con cáncer denuncian que tienen que recorrer un trayecto de 2 horas hasta la Laguna por falta de equipos oncológicos en Durango.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos