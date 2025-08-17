El factor climático actual también afecta la salud de la dermis, asegura experto; así se debe proteger tu piel

En México, un mismo día puede iniciar con frío, continuar con sol intenso y terminar con lluvia. Esta inestabilidad climática impacta directamente en la piel, debilitando su barrera natural. Para entender cómo proteger el cutis, consultamos al Dr. Bernardo Goldzweig Hans, director médico de Clínica BGH Medicina Estética, quien explica los principales daños y comparte consejos prácticos para mantenerla saludable y resistente.

¿Cómo afecta el clima cambiante a la piel?

Los cambios bruscos de temperatura obligan a la piel a adaptarse rápidamente. El frío reseca, el calor deshidrata, la humedad altera su equilibrio y la contaminación acelera la oxidación celular. Esto puede derivar en resequedad, irritaciones, pérdida de elasticidad, aparición de arrugas prematuras y un aspecto apagado.

El Dr. Goldzweig destaca que la piel es la primera línea de defensa contra los factores externos, por lo que requiere un cuidado constante. Ignorar estas señales puede convertir un problema pasajero en uno crónico o más complejo de tratar.

Rutina básica para proteger la piel todos los días

El especialista recomienda una rutina sencilla, limpieza suave dos veces al día, uso de sérum antioxidante en las mañanas, crema hidratante con ceramidas o ácido hialurónico y protector solar de amplio espectro, incluso en días nublados.

Por la noche, es ideal aplicar productos reparadores con péptidos o ácido hialurónico para restaurar la piel después de la exposición diaria. La constancia es la clave: no se trata de aplicar muchos productos, sino de mantener una rutina efectiva y adaptada a cada tipo de piel.

Tratamientos profesionales que fortalecen la piel

Además del cuidado en casa, existen tratamientos médico-estéticos que refuerzan la salud cutánea. Entre ellos, las limpiezas faciales profundas con antioxidantes ayudan a eliminar impurezas y neutralizar radicales libres. Esto oxigena la piel, estimula la regeneración celular y fortalece su barrera natural.

El Dr. Goldzweig subraya que estos procedimientos no solo mejoran la apariencia, también hacen que la piel sea más resistente al paso del tiempo y a factores ambientales, especialmente en ciudades con altos niveles de contaminación.

¿Cuándo acudir con un especialista?

La piel envía señales claras cuando necesita atención profesional: descamación, sensación de tirantez, pérdida de luminosidad, brotes frecuentes o cansancio visible. Estos síntomas indican que la barrera cutánea está comprometida y no basta con hidratar más.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, incluso si es mínimamente invasivo, es fundamental acudir a una valoración médica integral. Solo un especialista puede determinar si se trata de un problema estético o de una enfermedad dermatológica que requiere atención específica.

