Así es como el magnesio puede ayudar a combatir la depresión en tiempo récord

El magnesio , un mineral presente en alimentos como almendras, semillas de calabaza y cacao, podría convertirse en un aliado clave contra la depresión, según un estudio publicado en la revista PLOS One .

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Investigadores hallaron que su suplementación en forma de cloruro de magnesio logró reducir de forma significativa los síntomas depresivos en apenas seis semanas, un avance que abre la puerta a tratamientos más rápidos y accesibles.

¿Por qué el magnesio es esencial para la vida humana?

Aunque el magnesio es fundamental para el funcionamiento del cerebro y los músculos, su consumo ha disminuido por cambios en la agricultura y la alimentación.

Aumentan los casos de depresión en México [VIDEO] Aumentan los casos de depresión en México. Se aprueba nueva ley que regula redes sociales en la Unión Europea. Hay ataques del partido republicano en Estados Unidos a México.

El uso de pesticidas, fertilizantes, el procesamiento industrial de los alimentos y hábitos como el consumo excesivo de cafeína o alcohol reducen su disponibilidad en el organismo, dejando a muchas personas con niveles subóptimos.

¿Por qué el magnesio ayuda en el tratamiento contra la depresión?

El ensayo clínico incluyó a 126 adultos con depresión moderada, evaluada mediante la escala PHQ-9 . Al final del periodo, las puntuaciones disminuyeron en promedio seis puntos, lo que significó pasar de depresión moderada a leve o mínima.

También mejoraron síntomas como ansiedad , calambres musculares, dolores de cabeza y estreñimiento. Más del 60 % de los participantes decidió continuar con el suplemento tras el estudio.

¿Cómo actúa el magnesio en el cerebro?

Aunque el mecanismo exacto no se conoce por completo, se sabe que el magnesio regula la entrada de calcio a las neuronas, protege contra el exceso de glutamato y puede reducir la inflamación sistémica, todos ellos factores implicados en la depresión.

Además, se observó que potencia el efecto de los antidepresivos ISRS en algunos pacientes.

Los suplementos de magnesio resultaron el mejor aliado contra la depresión

Este mismo estudio reflejó que no todos los suplementos de magnesio son igual de efectivos. El óxido de magnesio , aunque contiene gran cantidad de magnesio elemental, se absorbe muy poco.

En contraste, el cloruro de magnesio tiene casi el 100% de biodisponibilidad, lo que lo hace más eficaz. En el estudio, los participantes recibieron 248 mg diarios de magnesio elemental durante seis semanas.

¡Triste realidad! El 67% de los millennials en México en deudas y sin preocupaciones de su futuro [VIDEO] Muchos millennials en México viven con números rojos y sin reservas para enfrentar cualquier emergencia. “Ellos viven el presente”, señalan expertos.

Precauciones antes de tomar magnesio

Especialistas señalan que el magnesio puede ser una herramienta complementaria en el tratamiento de la depresión , pero recomiendan que su uso sea supervisado por un médico, especialmente en personas con problemas renales o que tomen otros medicamentos.

Aunque los resultados son alentadores, aún se requieren estudios de mayor alcance y con controles más estrictos para confirmar estos beneficios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.