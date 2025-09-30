El terrible daño a la salud que causan los fideos instantáneos

Los fideos instantáneos son rápidos y fáciles de preparar pues solo necesita de un poco de agua caliente para estén listos, sin embargo, su consumo en exceso puede ser perjudicial para la salud, de acuerdo con la comunidad científica.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos el consumo frecuente de fideos instantáneos se asocia con factores de riesgo cardiometabólicos, debido a que suelen contener altos niveles de sodio y aditivos poco saludables.

¿Cómo afecta el consumo de fideos instantáneos?

De acuerdo con los institutos de salud de Estados Unidos, el consumo en exceso de estos productos provoca un mayor riesgo de enfermedad metabólica y obesidad, ya que tienen un alto contenido calórico, concentración de carbohidratos refinados, grasas y sodio.

¿Cuáles son los factores de riesgo metabólicos?

Obesidad

Presión arterial alta

Niveles elevados de triglicéridos

Niveles bajos de colesterol HDL (bueno)

Glucosa alta en ayunas

Falta de sueño

Consumo excesivo de alcohol

¿Cuál es el país que más consume fideos instantáneos?

Aunque ha aumentado el consumo de fideos a nivel internacional, sobre todo en Asia, Corea del Sur es el país número uno del mundo per cápita, pues consume 72 mil 008 porciones al año.

Un estudio realizado por el NIH reveló que el consumo de fideos puede provocar factores de riesgo cardiometabólico entre estudiantes universitarios aparentemente sanos de entre 19 y 29 años.

¿Fideos instantáneos pueden causar un paro cardiaco?

Según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard (HSPH), las mujeres que consumen fideos instantáneos con frecuencia tienen más probabilidades de padecer diabetes y padecer enfermedades cardíacas. Las mujeres que consumen fideos al menos dos veces por semana mostraron un riesgo un 68% mayor de síndrome metabólico.