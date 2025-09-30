Fundación María Teresa Ealy Diaz apoya a víctimas que vivieron violencia
Fundación María Teresa Ealy Diaz ofrece acompañamiento a las víctimas que han sufrido violencia, desde la denuncia hasta el tratamiento psicológico.
- 2.5% de las mujeres que han sufrido violencia se acercan a instituciones públicas a buscar apoyo.
- En las redes sociales de la Fundación María Teresa Ealy Diaz puedes solicitar ayuda.
- La salud mental en mujeres maltratadas por su pareja requiere de una atención especializada y acompañamiento.