Los increíbles beneficios neuronales por hacer este ejercicio y que puede alargar tu vida y salud

Hacer ejercicio es fundamental para tener buena salud y el ejercicio aeróbico puede ayudar al cerbero y a evitar algunos efectos del envejecimiento, y si estás pensando en practicar algún deporte la natación tiene múltiples beneficios.

Ventajas de practicar natación

La natación mejora el estado de ánimo de las personas, además, es muy útil para personas con artritis o artrosis pues disminuye el dolor. En personas con artritis reumatoide se recomienda la hidroterapia. En el caso de las mujeres posmenopáusicas ayuda a mantener la salud de los huesos.

En el caso de las personas con fibromialgia, la natación disminuye la ansiedad y los ejercicios en agua tibia mejoran el estado de ánimo.

¿Cómo beneficia la natación al cerebro?

Algunos estudios han revelado que la natación contribuye a la neurogénesis y desempeña un papel fundamental para revertir o reparar el daño a las neuronas.

Esto ocurre a través del aumento de los niveles de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC). Se ha demostrado que la plasticidad neuronal o la capacidad del cerebro para cambiar estimula la función cognitiva, el aprendizaje y la memoria. Además, estimula la liberación de mensajeros químicos específicos llamados neurotransmisores.

Recomendaciones para practicar natación

Todos los deportes de resistencia requieren de mucho esfuerzo y la natación estilo libre es muy complicada, por ello, los expertos recomiendan lo siguiente:

Tener una buena brazada: Fase de agarre, Fase de tracción, Fase de salida y Fase de recuperación.

Es importante prestar atención a la posición de tu cabeza.

Extiende los brazos hacia adelante.

Mezcla distintos tipos de brazada.

Alinea el tiempo de tus patadas.

Aprende a respirar por ambos lados.

Practica la técnica correcta del estilo libre.

Así que si estás pensando en comenzar a practicar algún ejercicio, la natación es una gran alternativa pues tiene múltiples beneficios.

