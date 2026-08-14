Contraloría de Veracruz blinda el patrimonio de Rocío Nahle con pretexto de datos personales

La Contraloría General del Estado de Veracruz fue señalada por el periodista, Jorge García Orozco de blindar las declaraciones patrimoniales de Rocío Nahle García.

En un acto de total opacidad, la dependencia rechazó una solicitud de información pública realizada el tres de agosto de 2026.

“Esto lo hizo con el argumento que la declaración contenía datos privados tales como sus bienes inmuebles, domicilios, sus cuentas de banco y decidió no hacer una versión pública”, dijo el periodista Jorge García Orozco.

Según el periodista, la información habría sido clasificada como confidencial el pasado primero de julio durante la novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría.

Una clara violación al artículo 65 de la Ley General de Transparencia que obliga a los servidores a mantener una versión pública de sus declaraciones patrimoniales.

“La contraloría no está cumpliendo su función, lejos de transparentar hay opacidad, la señora tiene que hacer su declaración pública y que los veracruzanos tengamos conciencia y estén enterados de lo que la señora tiene tanto en propiedades como en cuentas bancarias, como en todo lo que ella tenga de propiedad, que sean bienes muebles, inmuebles o cuentas en el banco, los veracruzanos debemos estar enterados y ella tiene la obligación de hacérnoslo saber”, señaló el empresario Arturo Castagné.

Esto fue advertido por la oposición en 2025, cuando Rocío Nahle envió al congreso local una iniciativa para desaparecer el instituto veracruzano de acceso a la información.

“El titular de la contraloría general del estado dará respuesta a las solicitudes de información...ligar...tendrá la suficiente altura y ética para dar a conocer detalladamente los datos que la ciudadanía desea saber”, explicó Elena Córdova Molina, diputada local de Movimiento Ciudadano.

Y es que no es la primera vez que la morenista se ve envuelta en escándalos por mentir sobre sus bienes.

Cuando fue candidata a la gubernatura en 2024, rocío nahle fue señalada en múltiples ocasiones por mantener ocultas un sinnúmero de lujosas propiedades en México y el extranjero.

Una información que con este blindaje a su declaración patrimonial, será prácticamente imposible de conocer...

“La señora lo que tiene que hacer es transparentar todo lo que ella tiene de propiedades. La casa del dorado, el terreno del dorado, el departamento en San Pedro Garza García, el departamento que rentaban en nueva york y así te puedo seguir nombrando un sinnúmero de propiedades”, señaló Arturo Castagné.

El escándalo vuelve a poner en entredicho la política de transparencia que se maneja en la 4T y en el gobierno de Rocío Nahle, quien hasta el momento no ha fijado una postura sobre el blindaje a su patrimonio por parte de la contraloría.

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