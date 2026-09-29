American Society of Mexico pide al Senado rechazar reforma sobre doble nacionalidad

La reforma impulsada por Morena establece que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México no podrán tener otra nacionalidad al solicitar su registro; modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención; la minuta fue enviada al Senado.

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, pidió a los senadores rechazar la reforma y sostuvo que podría afectar los derechos políticos de millones de mexicanos; en una estimación difundida previamente, habló de más de 15 millones de ciudadanos con otra nacionalidad.