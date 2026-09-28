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Amílcar Olán fue localizado en Suiza y vuelve al foco: los negocios, contratos y señalamientos que lo persiguen

Entre los casos documentados se encuentran empresas relacionadas con Amílcar Olán que obtuvieron contratos públicos y operaciones de arrendamiento con instituciones gubernamentales.

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Por: Roberto Ruiz

El nombre de Amílcar Olán ha aparecido durante años en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos, negocios y su presunta cercanía con integrantes del entorno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Entre los casos documentados se encuentran empresas relacionadas con él que obtuvieron contratos públicos y operaciones de arrendamiento con instituciones gubernamentales; Roberto Ruiz nos cuenta en República MX.

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