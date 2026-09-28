Claudia Sheinbaum responde a la investigación de Azteca Noticias sobre el escondite de Amílcar Olán

Durante la conferencia mañanera, la periodista de adn Noticias, Carmen Sánchez, preguntó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la investigación de Azteca Noticias e Irving Pineda que dio con el paradero de Amílcar Olán en Suiza.

Además de conocer la razón por la que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no tiene una carpeta de investigación contra uno de los integrantes del Cártel del Malestar, ya que se han dado muchos señalamientos en su contra a partir de los reportajes, audios y otros elementos que han sido difundidos públicamente sobre sus negocios y relaciones políticas.

Ante esto, la presidenta explicó que investigación no debe abrirse únicamente por lo publicado en un medio, sino a partir de pruebas que permitan establecer la posible comisión de un delito.

Entonces, ahora nos preguntamos: ¿Por qué la Fiscalía no habría iniciado una indagatoria si considera que existen elementos suficientes? Ya que no es una investigación solo de Azteca Noticias, sino que más medios y organizaciones de la sociedad civil han documentado los presuntos actos ilícitos.

Conviene recordar que la fiscal Ernestina Godoy negó el 16 de septiembre que existiera una orden de aprehensión contra Olán y también descartó que hubiera una investigación contra Andy López Beltrán; previamente, Claudia Sheinbaum había afirmado que sobre Olán existían investigaciones administrativas y penales.