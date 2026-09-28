FGR evade investigación en contra de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, pese a evidencias

Luego de que TV Azteca localizara al empresario Jorge Amílcar Olán en Suiza, quien fue muy cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Juan Pablo de Leo señala las omisiones de la Fiscalía General de la República (FGR), que parece evadir una investigación en contra del empresario pese a cintar con evidencias incriminatorias.

Incluso, existe audios en los que se escucha a Jorge Amílcar Olán presumir que la cercanía con los hijos de AMLO, Bobby y Andy Beltrán, le aseguró contratos millonarios gubernamentales.

Entre otras evidencias, está el tema de Romedic, la empresa de medicamentos de Olán, que obtuvo asignaciones millonarias directas y contratos con gobiernos estatales.

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