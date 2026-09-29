Mesa República MX: Amílcar Olán fue localizado en Suiza mientras FGR niega que exista una orden de aprehensión

La situación de Jorge Amílcar Olán volvió al debate público después de que una investigación de Irving Pineda para Azteca Noticias lo localizara en Lugano, Suiza; el empresario ha sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos gubernamentales y su cercanía con Andy y Gonzalo López Beltrán.

Reportajes, audios y otros elementos difundidos públicamente son, al parecer, insuficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si existen delitos que ameriten una investigación; la presidenta Claudia Sheinbaum también sostuvo que, si existen pruebas suficientes, corresponde a la Fiscalía actuar.

La FGR ha negado que exista una orden de aprehensión contra Olán y también descartó una investigación contra Andy López Beltrán; al mismo tiempo, el Gobierno Federal ha señalado que existen revisiones administrativas y penales relacionadas con los señalamientos sobre el empresario.