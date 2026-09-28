¡Amílcar Olán aparece en Suiza! Contratos millonarios, investigaciones y las preguntas sobre su fortuna

Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel López Beltrán, fue localizado en Lugano, Suiza, de acuerdo con una investigación difundida hoy por Azteca Noticias y el periodista Irving Pineda. El reportaje mostró al empresario en una zona residencial de lujo y documentó su encuentro con el comunicador. Lucy Bravo nos cuenta al respecto.

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Desabasto, muertos y desfalcos millonarios en México, mientras en Suiza, Jorge Amílcar Olán, íntimo amigo de Andy López Beltrán, vive entre lujos en Suiza.

Señalado de múltiples temas, por millonarios contratos, pero en lugar de investigar, la FGR y su Justicia Selectiva dieron carpetazo. Amílcar Olán es parte clave del “Clan Del Malestar”, y mientras él disfruta vivir en uno de los países más caros del mundo, Ernestina Godoy omite las investigaciones e ignora la justicia. No hay explicaciones y cuando un periodista busca respuestas, lo señalan y lo agreden.

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