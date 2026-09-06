Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, Edomex, deja decenas de heridos y muertos
/Política/Video

Amílcar Olán, amigo de Andy y Bobby López Beltrán, acumula negocios millonarios

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción documenta los negocios de Amílcar Olán, señalado como cercano a Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, así como contratos, empresas y operaciones millonarias desarrolladas durante la administración de la 4T.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

Jorge Amílcar Olán habría obtenido contratos por 490 millones de pesos con el Insabi a través de Arromedic, además de operaciones relacionadas con medicamentos, balasto para el Tren Interoceánico e importación de diésel desde Estados Unidos.

La empresa Poyago vendió medicamentos con sobreprecios de hasta mil porciento, según la investigación, mientras que Olán también tuvo vínculos con Icon MealStream, señalada por formar parte de una red de huachicol fiscal.

Olán registró tres empresas en Texas en menos de una semana durante 2024, mientras audios filtrados señalan una presunta intervención de Gonzalo Bobby López Beltrán para facilitar la explotación de minas en Oaxaca.

Tags relacionados