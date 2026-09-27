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12 años de Ayotzinapa: familias de los 43 exigen regreso del GIEI y apertura de folios

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir avances en la investigación a 12 años de los hechos

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Por: Ximena Ochoa

Con información de Ricardo Torres

La movilización recorrió Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo y reunió a familiares de los 43 estudiantes, normalistas, universitarios y organizaciones sociales, a 12 años de la desaparición ocurrida en Iguala, Guerrero.

En el mitin, las familias exigieron nuevamente el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la entrega de más de 800 folios de inteligencia militar que consideran relevantes para esclarecer qué ocurrió con los estudiantes.

Durante la marcha, un grupo de aproximadamente 70 personas encapuchadas realizó daños en mobiliario urbano, estaciones de transporte y algunos establecimientos; el Gobierno de Ciudad de México reportó que la movilización concluyó con saldo blanco e incidentes menores.

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