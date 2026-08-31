“No te voy a dar declaraciones”: Daniel Asaf evade preguntas sonre polémico cónclave con Andy

Daniel Asaf, diputado federal de Morena y exjefe de la Ayufantía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, evitó responder a los cuestionamientos sobre la reunión privada que sostuvo la semana pasada con Andrés Manuel “Andy” López Beltan, su hermano Gonzalo y empresarios.

El encuentro sucedió el lunes 24 de agosto en el restaurante Magazzino en la colonia Condesa de Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por el periodista Héctor de Mauleón y retomada por diversos medios. En la reunión estuvieron Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

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🚨 El diputado Daniel Asaf niega dar declaraciones sobre cónclave con Andy López Beltrán



En la reunión también estuvieron los empresarios Juan Domingo Beckmann, Mauricio Garduño y Gonzalo López Beltrán. El tema de conversación sería la detención de un testigo del asesinato de… pic.twitter.com/1OoyX1cW4d — El Universal (@El_Universal_Mx) September 1, 2026

¿Qué le preguntaron a Daniel Asaf?

Al término de la sesión preparatoria de la Cámara de Dipitados de este lunes, Asaf fue cuestionado por la prensa sobre el encuentro; el legislador decidió no avordar el tema: “Gracias, gracias, discúlpame, no, no te voy a dar declaraciones”, respondió ante la pregunta de un reportero de EL UNIVERSAL, para posteriormente retirarse sin ofrecer mayores explicaciones.

Según la información periodística disponible, uno de los asuntos abordados habría sido la detención de Fausto Corrales Rodríguez, chofer y asistente personal del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, considerado un testigo revelante en la investigación sobre su asesinato.

La reunión ha generado cuestionamientos políticos debido al perfil de sus participantes y al contexto de las investigaciones que involucran a personajes cercanos al círculo de los hermanos López Bletrán.

Hasta ahora, Daniel Asaf no ha dado explicación pública acerca de los temas relacionados en el encuentro. La pregunta queda abierta: ¿Por qué un encuentro privado de estas características ha generado tanta atención y por qué sus participantes han decidido guardar silencio?

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