Ayotzinapa: restos hallados en una funeraria aún no confirman el paradero de los 43

Con información de Rubén Mendoza

Datos de la investigación señalan que 151 personas han sido procesadas por el caso, entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, militares y exfuncionarios; sin embargo, el paradero de la mayoría de los 43 estudiantes continúa sin esclarecerse.

Una de las principales controversias continúa relacionada con la información militar: las familias han exigido la entrega de cientos de folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, mientras organizaciones de derechos humanos señalan que todavía existen documentos pendientes.

El hallazgo de una bolsa con restos óseos fechados en 2014 en la funeraria El Ángel, en Iguala, abrió una nueva línea de investigación; hasta ahora no se ha confirmado que los restos pertenezcan a alguno de los 43 normalistas y las familias han solicitado peritajes independientes.