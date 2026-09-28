Entre la opacidad y lujo: Azteca Noticias revela el escondite de Jorge Amílcar Olán

Una llamada anónima a Azteca Noticias llevó a Irving Pineda hasta Lugano, Suiza, donde ubicó a Jorge Amílcar Olán en una propiedad de la zona de Collina d’Oro; el empresario aparece en investigaciones periodísticas por contratos obtenidos durante el sexenio pasado.

Al ser abordado por el periodista, Olán se negó a responder preguntas, argumentó que estaba acompañado por su hijo y posteriormente reaccionó contra la cámara y amenazó con llamar a la policía; la investigación periodística documentó durante varios días sus movimientos en Suiza.

Olán ha sido señalado por sus negocios con gobiernos y por su relación personal con Andy López Beltrán; documentos y reportes periodísticos han retomado contratos y operaciones empresariales vinculados con él que alertan sobre conflicto de intereses, así como nexos con presuntos grupos criminales, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado alguna investigación.