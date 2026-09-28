Amílcar Olán y los negocios con la 4T: Tren Maya, Tren Interoceánico y contratos de salud

Empresas relacionadas con Jorge Amílcar Olán obtuvieron contratos el sexenio pasado para suministrar balasto destinado al Tren Maya y al Tren Interoceánico; uno de los contratos documentados para la Línea K del Interoceánico ascendió a 47.6 millones de pesos.

En audios difundidos por medios y organizaciones de investigación, Olán habla de su relación con Gonzalo Bobby López Beltrán y afirma que este habría intervenido para facilitar negocios relacionados con el balasto; también aparecen señalamientos sobre presuntos sobornos para evitar revisiones de calidad. Estas afirmaciones provienen de las grabaciones y no constituyen por sí mismas una resolución judicial.

Las investigaciones periodísticas también han relacionado a Olán con negocios en el sector salud y con la empresa Portacelis Gas and Oil; mientras estos señalamientos continúan en el debate público, la fiscal Ernestina Godoy negó en septiembre que existiera una orden de aprehensión contra el empresario.