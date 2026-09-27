Elecciones 2027: crecen los cuestionamientos sobre la autonomía del INE

Con información de Ilse Lorena Trejo

Actuales y antiguos consejeros electorales han expresado preocupación por las actividades políticas anticipadas rumbo a 2027; Arturo Castillo señaló que estas prácticas pueden afectar la equidad de la contienda y propuso mecanismos de fiscalización anticipada.

La salida de Claudia Arlett Espino de la Secretaría Ejecutiva, por motivos de salud, llevó a Guadalupe Taddei a designar a Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho; el INE sostiene que cumple con los requisitos legales y cuenta con experiencia electoral para asumir la responsabilidad.

El debate sobre la autonomía también ocurre dentro del propio Consejo General: mientras algunos consejeros han advertido sobre la necesidad de demostrar la independencia de las áreas técnicas, Taddei sostiene que el INE está preparado para organizar las elecciones de 2027.