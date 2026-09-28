Fiscalía de Oaxaca confirma 6 carpetas de investigación contra alcaldes del estado; suman 14 detenidos en todo el país

Podrían seguir los arrestos de funcionarios en Oaxaca, así lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) al dar a conocer que actualmente hay seis carpetas de investigación contra presidentes municipales y funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizados y otros delitos.

Aunque no se revelaron identidades ni los partidos políticos a los que pertenecen, el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Almadilla, aseveró que no habrá tratos preferenciales por afiliación política y detalló que todas las actividades serán investigadas.

🚨#AlertaADN | Hay al menos otras seis carpetas de investigación abiertas contra presidentes municipales de Oaxaca por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, informa el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez (@FiscalOaxaca) pic.twitter.com/qYcLzNzswn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2026

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Fiscalía de Oaxaca trabaja en las pruebas antes de pedir las órdenes de aprehensión

El fiscal informó que aún no se solicitan las órdenes de aprehensión debido a que las instituciones se encuentran investigando y reuniendo todas las pruebas con el fin de acreditar elementos para el juez.

“Se requiere consolidar las investigaciones”, explicó el funcionario ante los medios de comunicación este 28 de septiembre.

Las declaraciones de las autoridades de Oaxaca se dieron días después del arresto de Miguel “N”, el presidente municipal de Juchitán, tras una investigación que lo liga con Los Cromos, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

¿Cuántos presidentes municipales han arrestado?

Y es que en Oaxaca no sólo se ha presentado el arresto de Miguel Sánchez Altamirano, sino que en todo el país ya suman 13 alcaldes aprehendidos en los últimos años por distintos delitos:

María Elena Martínez Robles , exalcalde de Amanalco, Estado de México (Edomex); fue condenada a 70 años de prisión por homicidio calificado

, exalcalde de Amanalco, Estado de México (Edomex); fue condenada a 70 años de prisión por homicidio calificado María del Rosario Matías Esquivel , expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex

, expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex Pedro Luis Hernández de Paz , El Wicho , alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex

, , alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex Rosember López Robledo , exalcalde de Bella Vista, Chiapas

, exalcalde de Bella Vista, Chiapas Uruviel González Vieyra , exalcalde de Ciudad Serdán, Puebla

, exalcalde de Ciudad Serdán, Puebla Giovanni González Vieyra , exalcalde de Tachichuca, Puebla

, exalcalde de Tachichuca, Puebla Ramiro González Vieyra , alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla

, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla José Ascensión Murguía Santiago , exalcalde de Teuchitlán, Jalisco

, exalcalde de Teuchitlán, Jalisco Diego Rivera Navarro , exalcalde de Tequila, Jalisco

, exalcalde de Tequila, Jalisco Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal reelecto de Cintalapa, Chiapas

Agustín Toledano Amaro , expresidente municipal de Atlatlahucan, Morelos

, expresidente municipal de Atlatlahucan, Morelos Jesús Corona Damián , exalcalde de Cuautla, Morelos

, exalcalde de Cuautla, Morelos Isaac Rodríguez Ochoa, expresidente municipal de Esperanza, Puebla

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