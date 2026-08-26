Ella es Imelda Castro, la “corcholata” de Morena en Sinaloa en medio de la crisis de seguridad y política

Imelda Castro es la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Su trayectoria en la política mexicana se remonta a más de dos décadas; sin embargo, llega a la representación de la 4T en un momento convulso para el estado porque lleva más de dos años en una guerra de cárteles, violencia extrema y una crisis política nunca antes vista.

Presentación de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.



Conoce a quien asumirá la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloahttps://t.co/U2SH3auURH — Morena (@PartidoMorenaMx) August 26, 2026

¿Quién es Imelda Castro, la corcholata de Morena en Sinaloa?

Imelda Castro es licencia en Ciencias Política por la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como maestra en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además es senadora por Morena desde 2018; sin embargo, pidió licencia para competir por el cargo que ahora le fue dado en su partido.

En este tiempo que estuvo en la Cámara Alta fue vicepresidenta de la Mesa Directiva, así como presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Debido a su salida previa del Senado, algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) o Movimiento Ciudadano (MC) la han señalado de actos anticipados de campaña.

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Graciela Domínguez Nava es la nueva gobernadora interina de Sinaloa

El anuncio llega tan sólo un día después de que el Congreso de Sinaloa eligió a Graciela Domínguez Nava, exdiputada federal del partido guinda, como la gobernadora interina del estado.

Llega a la gubernatura tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya, quien tras más de 100 días fuera del gobierno regresó solo por 34 horas.

Conviene recordar que tanto Rocha Moya como otros funcionarios de Sinaloa fueron acusados en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con Los Chapitos.

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