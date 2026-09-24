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Mesa República MX: México y EUA entre el T-MEC, presión comercial y el nuevo escenario para América del Norte

Carlos Mota, Luis Miguel González y Arturo Damm analizan el momento que atraviesa la relación entre México y Estados Unidos, marcada por la revisión del T-MEC, las negociaciones bilaterales y un escenario geopolítico que puede modificar las reglas comerciales de América del Norte.

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Por: Roberto Ruiz

México y Estados Unidos mantienen negociaciones bilaterales sobre el T-MEC después de que Washington decidiera no renovar el acuerdo por otros 16 años durante la revisión conjunta de julio; el tratado, sin embargo, continúa vigente.

Las conversaciones incluyen temas como reglas de origen, automóviles, acero, aluminio, agricultura, seguridad económica, asuntos laborales y servicios de pagos electrónicos, áreas que pueden tener efectos sobre las cadenas de suministro y la inversión en América del Norte.

El escenario comercial forma parte de una relación más amplia entre ambos países, en la que también pesan la seguridad, la competencia económica con China y la posición de América del Norte frente a los cambios del comercio internacional.

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