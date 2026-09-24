Megadecomiso de “huachicol fiscal”, una mentira más de la FGR

López San Martín, acompañado por Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar y Jorge Castañeda, analizan en este programa el tema del “Huachicol Fiscal”.

Los expertos sostienen que el “decomiso histórico” realizado en Guanajuato se trató de una mentira más de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que ya no sorprende ni a nivel nacional ni internacional.

Las autoridades están perdiendo la credibilidad con la evasión de los conflictos que los afectan y ahora los tratan de empujar a otro lugar con el objetivo de que se olvide y no quede una nueva mancha negra en su historial.

María Amparo Casar menciona que “incompetencia”, “chantaje a la empresa” o “montaje”, están entre las incógnitas que se deben analizar respecto al megadecomiso de 59 millones de litros de combustible.