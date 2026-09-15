Mesa República MX: Octavio Romero y el patrimonio que querían ocultar; la riqueza tras años en el servicio público

Octavio Romero estuvo al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente asumió la dirección general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sus declaraciones patrimoniales primero se intentaron ocultar; sin embargo, son importantes para la ciudadanía ya que permiten conocer los bienes, ingresos y modificaciones que ha reportado durante su trayectoria como servidor público.

La evolución de su patrimonio se suma a los casos de funcionarios cuya riqueza ha aumentado durante su paso por el gobierno, pese a la política de austeridad que ha aplicado sólo para el pueblo y no para quienes gobiernan.