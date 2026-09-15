Octavio Romero dejó Pemex con una deuda de más de 100 mil millones de dólares y hoy dirige el Infonavit

Durante la gestión en Pemex de Octavio Romero Oropeza fueron detectadas irregularidades por casi 2 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Romero Oropeza reporta un patrimonio de 47 millones de pesos, ingresos anuales de 4.3 millones y un salario mensual de 188 mil pesos; atribuye parte de su riqueza a actividades realizadas antes de ocupar cargos públicos.

La oposición advierte sobre posibles riesgos para los recursos de los trabajadores del Infonavit debido a los antecedentes de su gestión en Pemex.