El Zócalo de la Ciudad de México se pintó de verde, blanco y rojo para vivir una de las noches más esperadas del año; entre banderas, música y miles de voces reunidas en la Plaza de la Constitución, la capital celebró el Grito de Independencia.

Desde la tarde, familias, amigos y visitantes comenzaron a llegar al corazón de la CDMX para disfrutar de la fiesta mexicana y esperar el momento en que la campana de Palacio Nacional volvió a sonar.

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🥳 Las calles se llenan de verde, blanco y rojo para celebrar nuestras raíces, nuestra historia y todo aquello que nos hace sentir orgullosamente mexican@s. 🇲🇽✨



Entre música, color y sonrisas, la fiesta ya se vive a lo grande en el Zócalo capitalino. 🥁🎶

¡Viva nuestra… pic.twitter.com/4qWwBjCuMU — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 16, 2026

Así se vivió el Grito de Independencia 2026 en el Zócalo de CDMX

Las actividades comenzaron desde las 17:15 horas, cuando el escenario instalado en el Zócalo comenzó a recibir a los primeros participantes de la jornada.

Conforme avanzó la tarde, la Plaza de la Constitución se fue llenando de personas que llegaron con banderas, sombreros y toda la actitud para celebrar las Fiestas Patrias.

El programa tuvo como protagonista a la música mexicana, con la participación de artistas, mariachis y agrupaciones de las Fuerzas Armadas.

Entre las presentaciones estuvieron José Alfredo Jiménez Medel, nieto del reconocido compositor mexicano; Legado de Grandeza, agrupación conocida por “El himno migrante”, y los tres ganadores del concurso México Canta.

También participaron el Mariachi de la Guardia Nacional, el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y una agrupación musical de la Secretaría de Marina.

Intocable puso a cantar al Zócalo

Uno de los momentos más esperados llegó cuando Intocable tomó el escenario principal.

La agrupación de música norteña puso a cantar a los miles de personas reunidas en la Plaza de la Constitución con algunos de sus temas más conocidos, convirtiendo el Zócalo en una enorme fiesta al ritmo de acordeón, bajo sexto y música mexicana.

Su presentación fue uno de los momentos estelares de la noche y formó parte del programa musical previo a la ceremonia del Grito.

Así fue el tradicional Grito de Independencia desde el Palacio Nacional de la CDMX

Cerca de las 23:00 horas, se celebró desde el balcón central de Palacio Nacional la ceremonia del Grito de Independencia ante los miles de personas que se reunieron en el Zócalo.

Como cada año, se hizo sonar la campana y pronunció la tradicional arenga para conmemorar un aniversario más del inicio de la Independencia de México.

Estas fueron las arengas del Grito de Independencia 2026

La noche mexicana llegó a uno de sus momentos más esperados con las tradicionales arengas del Grito de Independencia, que hicieron vibrar al Zócalo de la CDMX entre gritos, aplausos y banderas.

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Después del tradicional “¡Viva México!”, se entonó el Himno Nacional Mexicano, mientras miles de personas reunidas en la Plaza de la Constitución acompañaron la ceremonia y celebraron a todo pulmón esta noche patria.

Una escolta integrada por mujeres acompañó la ceremonia

Otro de los momentos que llamó la atención durante el acto protocolario fue la participación de una escolta integrada por la escolta femenil del Heroico Colegio Militar.

Su presencia formó parte de la ceremonia realizada en Palacio Nacional y acompañó los momentos previos al Grito, mientras en el Zócalo los miles de personas reunidas esperaban la aparición de la presidenta.

¿Hubo saldo blanco en el Grito de Independencia?

Después de una noche de celebración en el Zócalo capitalino, las autoridades dieron a conocer el saldo del operativo implementado para las Fiestas Patrias.

(Aquí colocar saldo oficial: personas lesionadas, atenciones médicas, detenciones, extraviados, incidentes o saldo blanco)

Después del Grito, la celebración continuó entre música, banderas y fuegos artificiales, mientras el Zócalo permaneció lleno de personas que decidieron quedarse para disfrutar de los últimos momentos de la fiesta.

La Plaza de la Constitución volvió a ser escenario de una de las celebraciones más representativas de México: una noche en la que las voces de miles de personas se unieron para gritar, desde el corazón de la capital, el tradicional “¡Viva México!”.

Porque podrán pasar los años, cambiar las generaciones y renovarse la fiesta, pero hay algo que sigue intacto: cuando llega la noche del 15 de septiembre, México se encuentra en una misma voz.

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