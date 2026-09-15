Hermanos Farías Laguna están detenidos, pero el huachicol fiscal sigue causando pérdidas millonarias

Reportes atribuidos a Pemex estiman pérdidas de más de 71 millones de pesos diarios por el huachicol fiscal, mientras el Observatorio Ciudadano de Energía calcula un daño acumulado de hasta 740 mil millones de pesos.

Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna son acusados de introducir 31 buques con millones de litros de diésel bajo la clasificación de aditivo y de operar una estructura que habría involucrado a marinos, agentes aduanales, transportistas y gasolineros.

Desde prisión, Manuel Roberto ha señalado a funcionarios y militantes de Morena, entre ellos Adán Augusto López y Andy López Beltrán.