Gobernador de BCS propone expropiar empresas privadas

El gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Castro Cosío, ha recibido fuertes críticas tras sugerir la estatización y expropiación de empresas privadas.

El mandatario propuso que los bancos, vías ferroviarias, líneas de aviación y firmas navieras retornen al Estado, asegurando que esto permitiría garantizar mejores condiciones para la población.

“Me parece que sí sería muy importante, no solo en las navieras, sino fuéramos quitándole todo lo que privatizaron. De poco a poco volvieran los bancos a ser nacionales, volvieran, como lo estamos haciendo los ferrocarriles, a ser nacionales que ya lo estamos logrando”, resaltó.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Volviéramos la aviación como lo estamos impulsando, Mexicana Aviación, donde el Estado tiene inversión y volviéramos a darle garantías a las comunidades de que el Estado, el gobierno puede mejorar este tipo de transporte para bien de la gente, que cobren más barato, que los fletes sean correctos y que pudiéramos intervenir — agregó.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, consideró que las declaraciones del morenista “son muy preocupantes” porque “encierran un desprecio a la propiedad y a la iniciativa privada”.

Aseveró que expropiar las diversas industrias representaría un golpe devastador para la economía nacional. Asismo alertó sobre la “ligereza de sus declaraciones”, pues Castro es cercano a la administración actual, por lo que posiblemente tendrá un espacio en algún cargo relevante en el gabinete federal cuando termine su gestión en BCS.

Como si México no hubiera aprendido nada...



El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro (@VictorCastroCos), propone expropiar y nacionalizar la banca, mientras presume el regreso del Estado empresario.



Una receta del pasado que ya salió carísima. Para la 4T, avanzar… pic.twitter.com/TLWDIlfa4Y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, calificó la iniciativa como una amenaza directa contra el patrimonio familiar y la certeza jurídica que requiere la inversión en la entidad peninsular.

“Miren al cínico, corrupto y comunista gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, proponiendo que el gobierno comience con expropiaciones y planteando que el Estado se meta hasta con los bancos. Ese pensamiento comunista ya destruyó a Venezuela, Nicaragua y Cuba. En el PRI vamos a defender la propiedad privada con todo”, indicó.

Por su parte, el diputado federal Federico Döring Casar, de Acción Nacional, consideró que las polémicas declaraciones del mandatario buscan intimidar a los empresarios de la entidad, ante la eventual derrota que el partido gobernante tendrá en las elecciones de 2027.

“El profe Castro, como conocen al gobernador de Baja California Sur, está aterrado porque ganó el estado con la ayuda de Adán Augusto López y La Barredora, violentando las elecciones en 2021 y sabe que Morena va a perder el estado el próximo año y que, muy probablemente, él va a terminar en la cárcel. Y para inhibir, para intimidar a todos los sudcalifornianos que quieren un gobierno decente, honesto y que el estado recupere su desarrollo y progreso, para eso, el profe Castro amenaza ahora con las expropiaciones, sacando al Nicolás Maduro que lleva adentro, porque así son todos los chairos peligrosos y enemigos de la propiedad privada y del desarrollo”, planteó.

Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur, ha sido evaluado como uno de los gobernadores con peor desempeño en su gestión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.