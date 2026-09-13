Un año después de la captura de Hernán Bermúdez, el caso de La Barredora sigue sin respuestas

La captura y posterior traslado de Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay forman parte de un caso que ha generado atención por las acusaciones relacionadas con La Barredora y el alcance de la presunta estructura criminal.

Uno de los principales pendientes es determinar si existieron otras personas involucradas y hasta dónde pudieron extenderse las presuntas complicidades alrededor de la organización.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades con base en pruebas; sin embargo, no ha avanzado la investigación.