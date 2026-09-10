Oposición advierte al INE por boletas planchadas y campañas anticipadas de Morena

En sesión urgente del Consejo General, con la que inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2026 este jueves 10 de septiembre, las voces de la oposición advirtieron al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las boletas planchadas y los actos anticipados de campaña de Morena.

El senador y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció la decisión de dar por válidas las llamadas “boletas planchas”, y advirtió que, con esa decisión, se pone en riesgo la certeza y certidumbre de la elección y se abre una puerta muy peligrosa al fraude.

En la misma línea Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, denunció que el partido oficialista lleva más de 75 días de campaña anticipadas utilizando la figura “comités en defensa de la transformación y la soberanía”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué son las boletas planchadas?

Las boletas planchadas son aquellas que aparecen dentro de las urnas sin haber sido dobladas, lo que ha sido denunciado por los partidos de oposición debido a que podrían tratarse de malas prácticas.

El PRI anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que dichas boletas planchadas por lógica no puede ser ingresada a la urna, por el tamaño de la ranura.

El PAN denuncia “indicios de fraude”



Su representante ante el INE, Víctor Hugo Saavedra, rechazó el acuerdo sobre las llamadas “boletas planchadas”



Afirmó que una papeleta sin dobleces no debe considerarse automáticamente un voto seguro



📹@politicomx pic.twitter.com/fMWXhp4WUF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 11, 2026

Exhiben a la presidenta de Morena dictándole a un youtuber qué publicar contra Alito

A pesar de que los partidos han advertido que la figura de los “comités en defensa de la transformación y la soberanía de Morena”, este día se dio a conocer que Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, envía un mensaje al creador de contenido Manuel Pedrero en el que le ordena publicar información sobre un termo de Alejandro Moreno.

Las fotografías tomadas por el Diario 24 Horas durante la sesión del Consejo General del INE exhibieron el intercambio entre uno de los periodistas afines al gobierno.

Montiel envió al youtuber una foto del senador con el mensaje: “Inicia el proceso electoral y alito ya está en actos anticipados de campaña”.

En la imagen se ve el termo rojo con la leyenda “Vota PRI”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.