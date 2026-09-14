Sinaloa vive una realidad de terror pero la prioridad de Graciela Domínguez es el Grito de Independencia

En medio de la situación de inseguridad que enfrenta Sinaloa, han surgido críticas contra la gobernadora interina Graciela Domínguez, a quien cuestionan por la atención que su administración estaría dando a los preparativos de las Fiestas Patrias y el Grito de Independencia.

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Los señalamientos forman parte de una discusión política acerca de las prioridades del gobierno estatal frente al escenario de violencia que atraviesa la entidad. En este contexto, el principal reclamo de la ciudadanía es que la atención debería concentrarse en garantizar la seguridad de la población; Roberto Ruiz en RepúbLica MX.

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