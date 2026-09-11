A raíz del caso del multihomicidio registrado en Atizapán de Zaragoza, el diputado local del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, planteó abrir un debate sobre la portación legal de armas por parte de los ciudadanos.

En el crimen ocurrido el pasado 1 de septiembre, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula (quien estaba embarazada), su hija Sofía de tres años y la trabajadora Aleyda Romero fueron asesinadas.

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Anuar Azar busca discutir la portación legal de armas

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Anuar Azar hizo referencia a la gravedad de lo ocurrido en Atizapán y consideró necesario discutir las condiciones para que una persona pueda acceder legalmente a un arma para su protección.

“Los dos monstruos que cometieron un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza ya fueron vinculados a proceso. A mí me parece que la justicia humana se queda corta ante tal atrocidad”, comienza el video del diputado.

La preocupación por parte del diputado parte por la capacidad de los ciudadanos para defenderse ante situaciones de violencia, sobre todo, de forma legítima dentro de los hogares.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos normalizar estos niveles de violencia (...) No queremos más violencia. Queremos familias protegidas, autoridades eficaces y una ley que defienda a quienes viven correctamente”, enfatiza Anuar.

Diputado del PAN propone foros de consulta

Ante la creciente ola de crímenes de alto impacto, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN insistió en la apertura de espacios de escucha para alternativas legales de autodefensa.

“Voy a convocar y organizar foros de consulta con expertos, con especialistas, con víctimas, pero sobre todo con ciudadanos para que juntos podamos discutir la viabilidad de legalizar la portación de armas de fuego para la gente buena”, señaló el diputado del blanquiazul.

Anuar Azar recalcó que buscará abrir este diálogo para analizar con especialistas y ciudadanos la portación de armas, pero “quienes cumplan estrictamente con los requisitos legales, físicos y psicológicos”.

“¿Tú estarías a favor de que las familias pudieran tener un arma para defenderse en su hogar? Me interesa mucho escucharte", sentencia la publicación de Anuar Azar.

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